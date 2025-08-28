Общество

Скульптуру лося установили на территории великолукского завода

Скульптуру лося установили на территории Великолукского опытного машиностроительного завода, сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Фото: АО «ВОМЗ» / «ВКонтакте»

«Встречайте нового "охранника" завода — величественного лося. Он уже занял своё место в аллее перед парковкой, и, кажется, чувствует себя там как дома. Эта масштабная скульптура — не просто украшение, а символ силы и упорства. Она напоминает: за каждым станком и технологией — люди, чьё творчество, талант и преданность создают атмосферу и вызывают гордость», - отметили на заводе.

Благодарность за реализацию арт-объекта выразили инженеру-технологу отдела главного технолога АО «ВОМЗ» С.Г. Щеглову.