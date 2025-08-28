Псковcкая обл.
Общество

Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера

29.08.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

Работы по благоустройству сквера оценили депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и глава Псковского района Наталья Федорова в рамках рабочей поездки, сообщается на странице главы района в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Центральный сквер с Середке меняется на глазах. Подрядчик работает в хорошем темпе. На сегодняшний день осуществлена планировка территории, посеян газон, выполнены работы по строительству пешеходных дорожек, установлены все элементы детской площадки, для безопасности детей укладывается резиновое покрытие. Напомню, это третья общественная территория, которую мы благоустраиваем по итогам голосования граждан в рамках программы ФКГС нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Объем и качество выполненных на сегодняшний день работ оценили вместе с депутатом Государственной думы Александром Козловским в рамках его рабочей поездки в наш район», - отметила Наталья Федорова.

 

Они также вместе с главой Середкинской волости Раисой Шумкиной, депутатом Собрания Виктором Гречиным, местными жителями пообщались с подрядчиком, обсудили ход дальнейшего благоустройства, активное участие в котором принимает местный ТОС.

Кроме того, делегация посетила местную школу, которая, как и все образовательные учреждения района, подготовлена к новому учебному году.

«Посетили классы, директор Светлана Удальцова показала новые комплекты учебников и оборудования для ОБЗР и технологии. Также обсудили планы по созданию историков-краеведческого школьного музея и посетили пришкольный стадион», - добавила Наталья Федорова.

 

Также они глава района и Александр Козловский посетили местный Дом культуры.

В Доме культуры нас встретили местные активисты, которые заняты плетением маскировочных сетей. Работа по помощи нашим защитникам здесь ведется постоянно. Клуб – это центр активности села. Но помещение небольшое, поэтому мы активно прорабатываем на перспективу расширение площади ДК, ведем работу с профильным региональным министерством. К Александру Козловскому обратились с просьбой поддержать этот проект. Также состоялась встреча с активом района. В конце визита поблагодарила депутата за поддержку нашего муниципалитета», - заключила Наталья Федорова.

Источник: Псковская Лента Новостей
