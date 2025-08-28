Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ: наставничество должно сопровождаться реальными гарантиями и достойной оплатой

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект методических рекомендаций по организации наставничества на предприятиях, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

В документе предлагается закрепить норму, согласно которой за каждого обучаемого работника наставник должен получать доплату не менее 10% от оклада. Кроме того, профсоюзы предлагают предусмотреть дополнительные гарантии: оплачиваемые дни отпуска, компенсацию аренды или ипотеки, включение наставников в кадровый резерв на руководящие должности.

С 1 марта наставничество официально закреплено как трудовая функция, однако новые правила распространяются только на работников организации, заключивших трудовой договор. Студенты-практиканты или стажёры без трудового договора под них не подпадают. Сегодня минимальные надбавки за наставничество определены только в отдельных отраслях — например, в ЖКХ, где действует норма о 10% от тарифной ставки. В коммерческих организациях размер выплат устанавливается через коллективные договоры или локальные нормативные акты.

Профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно поднимали тему наставничества ещё задолго до того, как она была закреплена в законе. По словам представителей объединения, наставничество — это не просто формальная помощь, а полноценная работа, требующая времени, знаний, опыта и зачастую личной ответственности.

«Сегодня мы видим позитивный шаг в том, что вопрос наставничества выходит на федеральный уровень и становится предметом законодательного регулирования. Но важно помнить: СОЦПРОФ уже много лет последовательно выступает за то, чтобы наставники получали не символические, а реальные гарантии. Наставничество — это не "бонусная обязанность", а серьёзная дополнительная нагрузка, которая требует от работников не только профессиональной, но и психологической отдачи. Мы считаем, что помимо доплаты не менее 10%, необходимо закреплять дополнительные льготы: от включения наставников в кадровый резерв до предоставления преференций при прохождении аттестаций и повышении квалификации. Если государство и работодатели действительно хотят готовить новые кадры, то уважение и достойная поддержка наставников должны стать нормой, а не исключением», - отметил Сергей Вострецов.

Таким образом, СОЦПРОФ подчеркивает: наставничество должно восприниматься как самостоятельный и значимый элемент трудовой деятельности, требующий справедливого вознаграждения и социальных гарантий.