Общество

Ушел из жизни Почётный гражданин города Пскова и коммунист Владимир Алексеев

31.08.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

В августе 2025 года на 98-м году ушёл из жизни Почётный гражданин города Псков, представитель детей войны и поколения созидателей, труженик и коммунист Владимир Алексеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.

https//i.ibb.co/20k86FjK/image.png

Фото: Псковское областное отделение КПРФ

Он родился 15 сентября 1927 года в городе Великие Луки. До войны окончил 6 классов. Годы немецко-фашистской оккупации провел в родном городе. После освобождения Великих Лук в январе 1943 года пятнадцатилетний подросток Володя Алексеев с 5 апреля по 1 ноября 1943 года работал по вольному найму в производственно-бытовой мастерской 3-й ударной армии слесарем-жестянщиком. Занимался ремонтом и восстановлением советских танков. За эту работу его прозвали «танкистом». Полученная в армии профессия пригодилась при ликвидации тяжелых последствий войны в родном городе. Большую роль тогда играла квартирно-эксплуатационная служба. Владимиру Ивановичу довелось работать в мастерских этой организации.

В мае 1944 года он поступил в Великолукский техникум железнодорожного транспорта. По окончании был направлен на работу в локомотивное депо помощником машиниста, в дальнейшем был техником по ремонту, мастером механического цеха.

В сентябре 1949 года вступил в КПСС. Неоднократно избирался секретарем партийных комитетов локомотивного, затем вагонного депо, работал в Великолукском горкоме партии. В связи с этим был направлен на учебу в Ленинградскую высшую партийную школу. После окончания почти десять лет был вторым секретарём горкома КПСС, успешно руководил развитием экономики южной столицы Псковской области, умело подбирал, расставлял и воспитывал руководителей предприятий и организаций. Особое внимание уделял развитию строительного комплекса в Великих Луках. Добился досрочного ввода в строй Домостроительного комбината и значительного увеличения жилищного строительства. Подготовил себе смену в лице Никитина В.С. и Копосова А.П., которые впоследствии не подвели своего наставника, руководя развитием городов Великие Луки, Псков и Псковской области в целом.

Поэтому в 1980 году В.И.Алексеев был выдвинут Псковским обкомом КПСС на должность заместителя начальника Территориального управления строительства Псковской области по кадрам. Он сумел наладить тесную взаимосвязь с Псковским политехническим институтом, строительными техникумами и профтехучилищами, организовал эффективную профориентацию в школах области, создал систему повышения квалификации работников и достойного вознаграждения за добросовестный труд. В том, что строительный комплекс Псковской области считался одним из лучших в РСФСР есть и заслуга Алексеева В.И.

«Владимир Алексеев был человеком добрым, разумным, созидающим и верным. Верным своей малой и большой Родине. Он всегда был готов помочь землякам- великолучанам. Он до конца считал своей Родиной СССР и был верен коммунистической идее и компартии, в которой он состоял и боролся за справедливость 76 лет. До последнего дня он не терял связь со своим первичным отделением № 1 в Пскове», - отметили в отделении партии.

За свой добросовестный труд Алексеев В.И. награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», многочисленными медалями. Как бывший ответственный работник железнодорожного транспорта в 2010 году Владимир Иванович был награжден именными часами губернатора Псковской области Андрея Турчака. За выдающиеся личные заслуги и в знак сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Псковская городская Дума 25 апреля 2025 года приняла решение присвоить звание «Почетный гражданин города Пскова» Владимиру Алексееву.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
