Общество

Применять биометрию для посадки на поезд россияне смогут с 1 сентября

Правительство РФ с 1 сентября текущего года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности, следует из постановления.

Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация и аутентификация пассажира с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» при наличии у перевозчика технической возможности.

В РЖД отмечали, что посадка в поезд по биометрии — это дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе. «Российские железные дороги» (РЖД) с Минцифры и Минтрансом всесторонне прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии. После урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию на одном из действующих маршрутов. После получения результатов холдинг примет решение о ее дальнейшем масштабировании, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что технология посадки в поезд по биометрии станет широко распространенной в России к 2028–2029 годам.