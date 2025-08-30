Общество

Росгвардейцы проверили безопасность псковских школ перед праздником

Перед началом торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии с применением минно-розыскных собак обследовали образовательные учреждения и прилегающие территории псковских школ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В августе текущего года росгвардейцы проверили готовность к новому учебному году более 500 образовательных учреждений.

Росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

В рамках проверки были организованы учебные тренировки, в ходе которых проверялось реагирование нарядов вневедомственной охраны Росгвардии на срабатывание тревожной сигнализации в образовательных учреждениях.