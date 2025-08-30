Псковcкая обл.
Общество

Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 38% псковичей – опрос

01.09.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 38% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

За возврат к 8- и 10-летке в школах — 38% псковичей, против — 43%. Среди родителей школьников идея получила большую поддержку: 45% — за, 32% — против.

Предложение поддерживают 40% мужчин и 36% женщин, против высказались 46 и 40% соответственно. А вот среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен. Большинство отцов (49%) поддерживают идею сокращения срока обучения, в то время как среди матерей уровень поддержки значительно ниже — 41%. Против инициативы высказались 29% отцов и 35% матерей.

Наблюдается ярко выраженный поколенческий раскол. Среди молодежи до 35 лет идею поддерживают лишь 32%, среди 35—45-летних — 30%, а большинство респондентов в возрасте от 45 лет (56%) выступают за возврат к 8- и 10-летнему образованию. Аналогичная тенденция наблюдается и среди родителей учеников: из числа тех, кто младше 45 лет, идею поддерживают 34%, а среди родителей старше 45 лет —55%.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей выступают за сокращение срока обучения в школах активнее тех, кто зарабатывает меньше. Респонденты с высшим образованием поддерживают идею чаще, чем респонденты со средним профессиональным.

Источник: Псковская Лента Новостей
