Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
выгодные условия кредитования бизнеса
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 30.08.2025 12:170 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было 01.09.2025 11:280 В России число мошенничеств с использованием мессенджеров выросло на треть 01.09.2025 11:110 Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет много новых открытий и побед 01.09.2025 10:590 Почти 4,5 тысячи учителей работают в псковских школах 01.09.2025 10:460 В Пскове 24 депутата фракции «Единая Россия» проведут в сентябре приемы граждан 01.09.2025 10:350 T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

01.09.2025 10:35|ПсковКомментариев: 0

T2, российский оператор мобильной связи, первым на телеком-рынке открыл канал обслуживания в мессенджере MAX. Виртуальный помощник работает на базе технологий искусственного интеллекта и самостоятельно обрабатывает 65% запросов. Цифровой ассистент также учится распознавать голосовые сообщения для более скорого и эффективного решения клиентских запросов.

Источник фото: PeopleImages.com/ автор Yuri A

Компания продолжает развивать многоканальную систему поддержки клиентов в цифровой среде. Теперь абоненты могут обращаться за консультацией прямо в приложении MAX, что упрощает и ускоряет решение вопросов. Запуск сервиса в MAX связан с растущей ролью мессенджера, в который постепенно интегрируются государственные, платежные и коммерческие сервисы. Аудитория и трафик стремительно увеличиваются, что делает логичным появление канала поддержки на новой цифровой платформе.

Новый канал поддержки в MAX работает по стандартам клиентского сервиса компании. Абонент может написать в официальный аккаунт Т2, где его встретит чат-бот Миа. Миа готова решить более 65% вопросов без привлечения сотрудников и для точного распознавания вопроса клиента использует технологии искусственного интеллекта. В чате пользователи могут получить ответы на вопросы о тарифах, услугах, настройках, балансе и любых других задачах, связанных с мобильной связью. При необходимости чат-бот Миа переводит диалог на специалиста службы поддержки.

Компания планирует расширить функционал сервиса за счет новых цифровых возможностей, включая распознавание голосовых сообщений с применением технологий ИИ и другие решения.

«Запуск канала поддержки T2 в мессенджере MAX – это еще один этап в развитии нашей клиентской экосистемы. Это не просто технологическое улучшение, а шаг к более зрелой цифровой инфраструктуре. Мы стремимся быть там, где удобно нашим абонентам, и предоставлять простые и понятные способы получения поддержки. Для нас важно создавать сервис, который объединяет в себе доступность и высокие стандарты обслуживания. Осваивая популярные площадки, мы не просто расширяем возможности контакта, но и делаем взаимодействие с компанией проще и прозрачнее для каждого клиента – таким, какое оно и должно быть в современной цифровой среде», - сказала директор по дистанционному сервису T2 Елена Юрина. 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 110 человек
01.09.2025, 11:340 «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД 01.09.2025, 11:280 В России число мошенничеств с использованием мессенджеров выросло на треть 01.09.2025, 11:260 Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове собрал более пяти тысяч зрителей 01.09.2025, 11:180 Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто сократят в 60 раз
01.09.2025, 11:110 Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет много новых открытий и побед 01.09.2025, 11:090 Режим работы Псковского музея-заповедника изменится с 1 сентября 01.09.2025, 10:590 Почти 4,5 тысячи учителей работают в псковских школах 01.09.2025, 10:560 Псковский театр кукол станет участником фестиваля «Полярная сова» в Мурманске
01.09.2025, 10:470 Пенсионер в зеленых сапогах пропал новоржевской деревне Дорожкино 01.09.2025, 10:460 В Пскове 24 депутата фракции «Единая Россия» проведут в сентябре приемы граждан 01.09.2025, 10:350 T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX 01.09.2025, 10:320 Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности и родам
01.09.2025, 10:300 Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 38% псковичей – опрос 01.09.2025, 10:240 Президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева станет гостем программы «Железные люди» 01.09.2025, 10:130 В РФ с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая 01.09.2025, 10:070 Росгвардейцы проверили безопасность псковских школ перед праздником
01.09.2025, 09:580 Викторина: Псковской Ленте Новостей — 25 лет! 01.09.2025, 09:500 В Сбере стартовал сезон осенних стажировок 01.09.2025, 09:330 Адвокат раскрыла, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября 01.09.2025, 09:171 Поворот налево на Рижском проспекте: Запретить нельзя оставить
01.09.2025, 09:150 Программа Пушкинского заповедника ко Дню знаний впервые выйдет на внемузейное поселковое пространство 01.09.2025, 09:000 На осенний режим работы перешли аттракционы в псковских парках 01.09.2025, 08:510 Для почти 3 тысяч первоклассников в Пскове прозвенит первый звонок 01.09.2025, 08:400 В России запретили начислять пени по долгам умершего заемщика
01.09.2025, 08:200 В Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах 01.09.2025, 08:000 Полосу движения перекрыли на улице Крупской в Пскове до 1 октября 01.09.2025, 07:300 В среднем родители потратили на обустройство школьного места по 15 тысяч рублей 01.09.2025, 07:000 День знаний празднуют 1 сентября
31.08.2025, 22:360 Молодые театралы могут по «Пушкинской карте» попасть на спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском» 31.08.2025, 22:000 Плитку укладывают на территории церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 31.08.2025, 21:300 Камеру на улице Коммунальной развернули в сторону Псковского Кремля 31.08.2025, 21:000 Россияне с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков
31.08.2025, 20:300 Псковский областной суд отметил 81-ую годовщину со дня основания 31.08.2025, 20:000 Применять биометрию для посадки на поезд россияне смогут с 1 сентября 31.08.2025, 19:300 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 31.08.2025, 19:000 Чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд пройдет в Пскове в сентябре
31.08.2025, 18:430 Возбуждено уголовное дело против псковского инспектора УФСИН за кражу с банковского счета 31.08.2025, 18:300 Пскович госпитализирован после аварии на мотоцикле в деревне Борисовичи 31.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 1 сентября 31.08.2025, 17:400 «Опочка» и новоржевская «Фортуна» сыграли вничью в 9-м туре чемпионата Псковской области по футболу
31.08.2025, 17:200 От философии старого сада до игры в цветик-семицветик: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану» 31.08.2025, 17:000 Более 60% российских блогеров планируют перейти со своими каналами в Max 31.08.2025, 16:400 Праздник малой Родины отметили в псковской деревне Неелово 31.08.2025, 16:200 Стартовали противоаварийные работы по сохранению храма Мины, Виктора и Викентия в псковской деревне Кусва
31.08.2025, 16:000 Сотрудники Псковского музея-заповедника выступили с докладами на Михайловских чтениях 31.08.2025, 15:400 В Псковской области завершилась акция «Собери ребенка в школу» 31.08.2025, 15:200 Ушел из жизни Почётный гражданин города Пскова и коммунист Владимир Алексеев 31.08.2025, 15:000 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 1 сентября
31.08.2025, 14:400 Парад Корги прошел на ВДНХ 31.08.2025, 14:200 Псковский лицеист стал победителем всероссийского конкурса «Первые в городе» 31.08.2025, 14:000 На финале международных спортивных игр имени Александра Невского Псковскую область представят 39 спортсменов 31.08.2025, 13:400 Михаил Ведерников поздравил работников ветеринарной службы с профессиональным праздником
31.08.2025, 13:200 Проректор Псково-Печерской Духовной семинарии принял участие в видеоподкасте 31.08.2025, 13:070 Фестиваль «Безопасный город» проходит в Пскове 31.08.2025, 13:000 Первый урожай рыжиков собрали в Новоржевском районе. ФОТО 31.08.2025, 12:560 Два легковых автомобиля столкнулись в Крестах в Пскове
31.08.2025, 12:400 Учения по недопущению прорыва диверсионных групп провели в Печорском округе 31.08.2025, 12:200 Номинация «Моноспектакль» появится на фестивале театрального искусства 31.08.2025, 12:000 На 98-м году жизни скончалась почетный гражданин Новоржевского района Галина Бережкова 31.08.2025, 11:400 Гриб ежовик нашла псковичка под Изборском
31.08.2025, 11:200 Жители Псковской области потеряли почти шесть миллионов рублей из-за мошенников 31.08.2025, 11:000 Плановые отключения электроэнергии пройдут в первую неделю сентября в в Островском районе 31.08.2025, 10:400 Мошенники втягивают подростков в финансовую пирамиду через «прослушивание музыки» 31.08.2025, 10:200 Роспотребнадзор разъяснил порядок действия гарантийных сроков на сезонную обувь
31.08.2025, 10:000 День шахтера празднуют 31 августа 31.08.2025, 09:400 УФСИН России по Псковской области отметило 81-ю годовщину со дня образования 31.08.2025, 09:200 Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове 31.08.2025, 09:000 День ветеринарного работника России отмечают 31 августа
30.08.2025, 22:000 Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах 30.08.2025, 21:400 Сиделку могут осудить на 5 лет за кражу драгоценностей у пенсионерки 30.08.2025, 21:200 Памятный крест на Талабских островах повторно сломан 30.08.2025, 21:004 Сбившего перебегающего на красный свет пешехода псковича будут судить
30.08.2025, 20:580 До +25 и грозы ожидаются в Псковской области 31 августа 30.08.2025, 20:400 Мероприятие «Корабль знаний» для школьников прошло на пассажирском судне «Иния» 30.08.2025, 20:200 Пскович отомстил отцу за старые обиды, избив его гантелью 30.08.2025, 20:000 Фотофакт: Восемь аистов на одном дереве запечатлели в Дедовичском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru