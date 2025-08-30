Общество

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

T2, российский оператор мобильной связи, первым на телеком-рынке открыл канал обслуживания в мессенджере MAX. Виртуальный помощник работает на базе технологий искусственного интеллекта и самостоятельно обрабатывает 65% запросов. Цифровой ассистент также учится распознавать голосовые сообщения для более скорого и эффективного решения клиентских запросов.

Источник фото: PeopleImages.com/ автор Yuri A

Компания продолжает развивать многоканальную систему поддержки клиентов в цифровой среде. Теперь абоненты могут обращаться за консультацией прямо в приложении MAX, что упрощает и ускоряет решение вопросов. Запуск сервиса в MAX связан с растущей ролью мессенджера, в который постепенно интегрируются государственные, платежные и коммерческие сервисы. Аудитория и трафик стремительно увеличиваются, что делает логичным появление канала поддержки на новой цифровой платформе.

Новый канал поддержки в MAX работает по стандартам клиентского сервиса компании. Абонент может написать в официальный аккаунт Т2, где его встретит чат-бот Миа. Миа готова решить более 65% вопросов без привлечения сотрудников и для точного распознавания вопроса клиента использует технологии искусственного интеллекта. В чате пользователи могут получить ответы на вопросы о тарифах, услугах, настройках, балансе и любых других задачах, связанных с мобильной связью. При необходимости чат-бот Миа переводит диалог на специалиста службы поддержки.

Компания планирует расширить функционал сервиса за счет новых цифровых возможностей, включая распознавание голосовых сообщений с применением технологий ИИ и другие решения.