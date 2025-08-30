Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Юбилей ПЛН, старт нового учебного года и серо-коричневые ларьки

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 1 сентября

Пскович госпитализирован после аварии на мотоцикле в деревне Борисовичи

Возбуждено уголовное дело против псковского инспектора УФСИН за кражу с банковского счета

Чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд пройдет в Пскове в сентябре

«Опочка» и новоржевская «Фортуна» сыграли вничью в 9-м туре чемпионата Псковской области по футболу

От философии старого сада до игры в цветик-семицветик: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану»

Более 60% российских блогеров планируют перейти со своими каналами в Max

Праздник малой Родины отметили в псковской деревне Неелово