Общество

Экскурсию в Госдуму могут организовать для учеников великолукской школы №2

Экскурсию в Государственную Думу для самых активных учеников школы №2 поможет организовать депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Сегодня, 1 сентября, он присутствовал на праздновании Дня знаний в образовательном учреждении, с просьбой об экскурсии к парламентарию обратилась одиннадцатиклассница Ольга.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

«Был рад сегодня разделить праздник Дня знаний с учениками, педагогами и родителями школы №2 и инженерно-экономического лицея в моем родном городе Великие Луки», - рассказал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году школа №2 встретила 667 ребят, а лицей – 934. До начала линеек депутату удалось пройтись по учебным кабинетам, а также по музеям: в школе №2 уже четверть века работает музей истории образования, а в лицее создан музей СВО.

«Каждое учебное заведение по-своему уникально: школа №2 с богатой историей и традициями, лицей – молодой и динамичный, в этом году здесь школьный звонок в четвёртый раз позвал учеников за парты. Но объединяет их одно – забота о детях и об их будущем. Учителя отдают детям свои силы, знания и опыт, формируя достойное поколение, которое завтра будет трудиться на благо нашего региона и страны», - подчеркнул Александр Козловский.

Во время общения со старшеклассниками поступило предложение организовать экскурсию в Государственную Думу для самых активных учеников школы №2. Инициатором стала одиннадцатиклассница Ольга, с которой Александр Козловский познакомился на инженерном лагере «СпектрУМ».