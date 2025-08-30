Экскурсию в Госдуму могут организовать для учеников великолукской школы №2

Экскурсию в Государственную Думу для самых активных учеников школы №2 поможет организовать депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Сегодня, 1 сентября, он присутствовал на праздновании Дня знаний в образовательном учреждении, с просьбой об экскурсии к парламентарию обратилась одиннадцатиклассница Ольга.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал
«Был рад сегодня разделить праздник Дня знаний с учениками, педагогами и родителями школы №2 и инженерно-экономического лицея в моем родном городе Великие Луки», - рассказал депутат в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом году школа №2 встретила 667 ребят, а лицей – 934. До начала линеек депутату удалось пройтись по учебным кабинетам, а также по музеям: в школе №2 уже четверть века работает музей истории образования, а в лицее создан музей СВО.
Во время общения со старшеклассниками поступило предложение организовать экскурсию в Государственную Думу для самых активных учеников школы №2. Инициатором стала одиннадцатиклассница Ольга, с которой Александр Козловский познакомился на инженерном лагере «СпектрУМ».