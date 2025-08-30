Общество

Александр Козловский поздравил 76-ю дивизию с 86-й годовщиной образования

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил личный состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии и ветеранов подразделения с 86-й годовщиной ее образования в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«От всей души поздравляю весь личный состав и ветеранов 76-й дивизии! Наша гордость, наши герои, наша надежда – так относятся жители Псковской области к воинам и ветеранам 76-й дивизии. Во все времена своими героическими подвигами они писали и сейчас пишут историю нашей страны», — отметил Александр Козловский.

Он пожелал здоровья и благополучия защитникам, а также выразил надежду, что их профессиональные мечты обязательно реализуются, и семьи останутся самым крепким и надежным тылом. «Никто, кроме вас!» — добавил депутат.