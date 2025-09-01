Общество

В августе 55 женщин в Псковской области родили третьего ребенка

В Псковском клиническом перинатальном центре за август появилось на свет 232 малыша. Из этого количества 121 мальчик и 111 девочек. Также родилось четыре двойни, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

В Великолукском родильном доме за август появилось на свет 80 малышей. Из них 47 мальчиков и 33 девочки. Среди них одна двойня.

В последнем месяце лета 55 женщин в Псковской области стали многодетными мамами, родив третьего ребенка; в 26 семьях появился четвертый малыш. Восемь женщин стали мамами в пятый раз; три мамы родили шестого ребенка, одна мама – восьмого и одна мама – девятого. А еще одна женщина стала мамой в десятый раз.

«Дорогие мамы и папы! Спасибо, что разделяете с нами такие важные и счастливые моменты своей жизни. От всего сердца желаем вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, любви и гармонии. Пусть каждый день будет наполнен теплом, детским смехом и приятными событиями!» - обратились к псковичам в перинатальном центре.