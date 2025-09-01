Восемь псковских блогеров сразятся за место в финале всероссийского проекта

Восемь блогеров из Псковской области сразятся за место в финале всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на участие в программе было подано 75 заявок от жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Псковскую область представят:
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
В правительстве рассказали, что «Медиакампус» — образовательное направление юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» по освоению ключевых знаний блогосферы. Программа разработана совместно с ведущими экспертами Президентской академии. Полгода обучения стало для участников настоящим профессиональным погружением: от базовых лекций по основам медиа до креативных практических заданий. По итогам образовательного этапа 1000 наиболее активных и вовлеченных участников программы приступают к конкурсу выпускных работ.
Жителей Псковской области, как и других участников проекта, ждет конкурс выпускных работ — создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Выполнять задания блогеры будут до 17 сентября. Это возможность не просто сделать контент, а инициировать реальные изменения и показать свой потенциал как лидеров мнений. Такой формат станет для участников тренировкой к проектной работе, которая ждет их впереди. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», а имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.
Сторителлинг, видеопродакшн, работа с короткими форматами, продвижение, медиабезопасность, создание и развитие сообществ, социальные проекты — в образовательной программе «Медиакампус» авторы охватили все ключевые направления современной медиасферы. Участники прошли шесть тематических спринтов, после каждого из которых выполняли практические задания: писали сценарии, снимали ролики, продумывали стратегию продвижения и получали развернутую обратную связь от экспертов. Для многих участников трек стал важным этапом профессионального роста и площадкой для реализации собственных идей.
Финал состоится в Калининградской области в образовательном Центре «ШУМ» 22—24 октября и пройдет в формате Медиафорума. Блогеров ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров: авторы предложат креативные форматы, которые завтра могут стать примером для всей индустрии. Участников также ждет насыщенная образовательная программа, встречи с лидерами индустрии и торжественное объявление победителей медиапроекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 2025 года.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента, подав заявку.