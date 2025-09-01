Общество

Восемь псковских блогеров сразятся за место в финале всероссийского проекта

Восемь блогеров из Псковской области сразятся за место в финале всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на участие в программе было подано 75 заявок от жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область представят:

Светлана Михайлова — учитель биологии и географии, автор блога «Биология в фокусе», в котором делится школьной жизнью, полезными материалами и моментами из работы классного руководителя;

Александра Тимофеева — активист регионального отделения «Молодой гвардии», участница форумов и проектов, пишет о возможностях для молодежи и делится личными историями;

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Елена Карпова — автор, называющая себя тренером по хорошему настроению и позитивному настрою, которая рассказывает о жизни, волонтерстве и личном пути, вдохновляя аудиторию на активность и развитие;

Ирина Михеева — учитель русского языка и литературы, ведущая образовательный блог о языке, литературе и школьных медиа;

София Дударева — блогер, модель, активная студентка, которая делится с аудиторией творческими работами и личными историями;

Дмитрий Васильев — писатель и автор блога-эссе, экспериментирующий с форматами и создающий тексты-настроения;

Олег Лаптев — пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО, развивает сообщество о спортивной жизни и стремится популяризировать бокс в регионе;

Нина Витковская — музыкант и популяризатор классической музыки, автор блога о культуре, создает сообщество для общения со слушателями.

В правительстве рассказали, что «Медиакампус» — образовательное направление юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» по освоению ключевых знаний блогосферы. Программа разработана совместно с ведущими экспертами Президентской академии. Полгода обучения стало для участников настоящим профессиональным погружением: от базовых лекций по основам медиа до креативных практических заданий. По итогам образовательного этапа 1000 наиболее активных и вовлеченных участников программы приступают к конкурсу выпускных работ.

«Весной 2025 года мы дали старт пятому юбилейному сезону проекта "ТопБЛОГ“ и вместе с ним начался образовательный трек "Медиакампус“. За это время через программу прошли более 24 тысяч начинающих и опытных блогеров: они учились, пробовали, создавали контент — и получали оценку и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное имеет социальное значение. Для участников выпускные работы — это возможность доказать, что полученные в треке знания можно успешно реализовать и выйти в финал проекта, чтобы побороться за звание победителя. Желаю блогерам удачи и вдохновения — пусть ваши идеи становятся реальными проектами, помогающими другим людям», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жителей Псковской области, как и других участников проекта, ждет конкурс выпускных работ — создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Выполнять задания блогеры будут до 17 сентября. Это возможность не просто сделать контент, а инициировать реальные изменения и показать свой потенциал как лидеров мнений. Такой формат станет для участников тренировкой к проектной работе, которая ждет их впереди. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», а имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.

Сторителлинг, видеопродакшн, работа с короткими форматами, продвижение, медиабезопасность, создание и развитие сообществ, социальные проекты — в образовательной программе «Медиакампус» авторы охватили все ключевые направления современной медиасферы. Участники прошли шесть тематических спринтов, после каждого из которых выполняли практические задания: писали сценарии, снимали ролики, продумывали стратегию продвижения и получали развернутую обратную связь от экспертов. Для многих участников трек стал важным этапом профессионального роста и площадкой для реализации собственных идей.

Финал состоится в Калининградской области в образовательном Центре «ШУМ» 22—24 октября и пройдет в формате Медиафорума. Блогеров ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров: авторы предложат креативные форматы, которые завтра могут стать примером для всей индустрии. Участников также ждет насыщенная образовательная программа, встречи с лидерами индустрии и торжественное объявление победителей медиапроекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 2025 года.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента, подав заявку.