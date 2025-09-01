Общество

Андрей Маковский: То, что обозначается фракциями на «10-минутках гнева», решается за следующую неделю

Проблемные вопросы, обозначающиеся в начале каждой сессии Псковского областного Собрания депутатов, решаются в течение следующей недели. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат регионального парламента Андрей Маковский.

«Можно по-разному относиться к "10-минуткам гнева", но то, что обозначается в рамках этого формата, решается примерно в следующую неделю. Суть в том, что ты говоришь, что сделано, что представляет твоя политическая сила, за короткий промежуток. И дальше ты обозначаешь те проблемы в регионе, которые злободневные сейчас, на данный момент», - сказал Андрей Маковский.

Он напомнил, что ранее поднималась проблема отношения контрольного комитета к управляющим компаниям. После обсуждения вопроса в рамках сессии регионального парламенты отношение кардинально изменилось.

«Как-то на "10-минутке гнева" было озвучено, что управляющие компании плохо реагируют на депутатские запросы. Начали реагировать в два раза быстрее. И те вопросы, которые поднимались: с подъездами, еще что-то, решились "волшебным образом"», - поделился парламентарий.

Смотрите также Андрей Маковский пожаловался на сотрудничеством с областным комитетом по контролю и надзору

Депутат добавил, что для подобных выступлений необходима смелость.

«Понятное дело, что нужна смелость. Когда ты выходишь к трибуне, ты понимаешь, что сейчас ты представляешь людей и, собственно говоря, врагов. Потому что должность депутата - это, с одной стороны, ты друг всех людей, своих избирателей, а с другой стороны, ты враг всех чиновников», - подчеркнул Андрей Маковский.