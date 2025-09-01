Общество

Продолжается операция «Мак» в Псковской области

В Псковской области полицейскими во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами ведется работа в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В этой связи управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

Операция «Мак-2025» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.