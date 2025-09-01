Общество

Начинается видеотрансляция программы «PRO-ПРАВО»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «PRO-ПРАВО», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В 2024 году между фондом «Защитники Отечества» и региональным отделением Ассоциации юристов было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, был реализован проект «Объединяя усилия». Об этом и других совместных проектах расскажет гостья студии - исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.

Ведущая - адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова.

В программе «PRO-ПРАВО» мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.