Общество

В МВД напомнили признаки телефонных мошенников

Сотрудники правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить в подразделения, все остальные звонки могут быть мошенничеством, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудник правоохранительных органов может позвонить только когда необходимо пригласить в подразделение. Во всех остальных случаях, а тем более, когда собеседник прибегает к угрозам и запугиванию, - это явные признаки мошенничества», - напомнила Волк.

По ее словам, если звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что сбережения в опасности или угрожают уголовной ответственностью за денежные переводы и предлагают защитить накопления, нужно прекратить разговор и не верить услышанному.