Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
Театральный ужин
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
День картофельного поля
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 01.09.2025 19:290 СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 03.09.2025 14:480 Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили в Пскове 03.09.2025 14:440 Стартовала регистрация на кастинг конкурса «Мисс Псков-2025» 03.09.2025 14:250 Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Псковской и Томской областей 03.09.2025 14:210 Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове. ФОТО 03.09.2025 14:090 В МВД напомнили признаки телефонных мошенников
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Лабубу», «пикми», «патриотизм»: названы топ-40 претендентов на звание «Слово года»

03.09.2025 13:55|ПсковКомментариев: 0

«Лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры» вошли в список первых 40 претендентов на звание «Слово года» в 2025 году, сообщили в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

Организаторы напомнили, что проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории «Гуманитарная сфера» отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в «Техносфере» - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.

Для первых трех — гуманитарная сфера, техносфера, сленг — были сформированы рабочие группы из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил в своей категории от одного до четырех слов — с обоснованием своего выбора. Кандидатов направления «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета.

В гуманитарной сфере в список из первых 40 слов-претендентов вошли «Лабубу», «ИИ», «Победа», «Цензура» и «Переговоры», в технической сфере - «План «Ковер», «Цифровой рубль» и «Национальный мессенджер». Среди лидеров сленга лидируют «Окак», «Пикми», «Слоняра» и «Токсик», а на звание всенародного слова претендуют «Любовь», «Кринж» и «Тревожность».

Презентация победителя проекта «Слово года» и лидеров указанных направлений состоится в декабре на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 118 человек
03.09.2025, 14:540 На Солнце происходит быстрая нормализация вспышечной обстановки 03.09.2025, 14:480 Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили в Пскове 03.09.2025, 14:440 Стартовала регистрация на кастинг конкурса «Мисс Псков-2025» 03.09.2025, 14:250 Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Псковской и Томской областей
03.09.2025, 14:210 Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове. ФОТО 03.09.2025, 14:140 Доказавшей свою невиновность великолучанке выплатят 90 тысяч рублей компенсации 03.09.2025, 14:090 В МВД напомнили признаки телефонных мошенников 03.09.2025, 13:550 «Лабубу», «пикми», «патриотизм»: названы топ-40 претендентов на звание «Слово года»
03.09.2025, 13:440 Мужчина в черно-зеленой куртке вышел из больницы в Пскове и пропал 03.09.2025, 13:310 В каком возрасте вести ребёнка в театр кукол, ответила псковская артистка 03.09.2025, 13:260 Т1: Высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится 03.09.2025, 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах
03.09.2025, 13:120 Дейтинговая мурмурация 03.09.2025, 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 03.09.2025, 12:520 Региональным представителем НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» стал Дмитрий Иванов 03.09.2025, 12:460 Двоих мужчин осудили в Порхове за сдачу имущества «РЖД» в металлолом
03.09.2025, 12:400 «Михайловское» принимает участие в работе XVIII съезда Сообщества пушкинских музеев 03.09.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «PRO-ПРАВО» 03.09.2025, 12:330 Предпочтения в выборе ролей назвали артисты Псковского областного театра кукол 03.09.2025, 12:270 На продолжение реставрации котельной №9 в Пскове могут выделить свыше 360 млн рублей
03.09.2025, 12:220 XIV областная летняя спартакиада для детей-инвалидов пройдет в Пушкинских Горах 03.09.2025, 12:170 Незаконно купленную землю в Пыталовском районе вернут муниципалитету 03.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте нового сезона Псковского театра кукол 03.09.2025, 11:570 В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона»
03.09.2025, 11:520 Фестиваль «Изборские скалы – 2025» пройдет 6-7 сентября 03.09.2025, 11:450 Сергей Вострецов: Память – это не только скорбь и гордость, это еще и ответственность 03.09.2025, 11:330 Жители Псковского района могут проголосовать за обеспечение деревень сетью 4G 03.09.2025, 11:290 Псковичи не хотят отдавать своих детей в частные школы — аналитики
03.09.2025, 11:280 Хозяин покусавшей ребенка собаки в Печорах выплатит 50 тысяч рублей компенсации 03.09.2025, 11:260 «PRO-ПРАВО»: О совместных проектах фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации юристов 03.09.2025, 11:210 День окончания Второй мировой войны празднуют в России 3 сентября 03.09.2025, 11:180 До +26 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 4 сентября
03.09.2025, 11:101 Стало известно, почему рекрутеры могут отказать россиянам даже до собеседования 03.09.2025, 11:080 Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове 03.09.2025, 10:580 «Беседка»: О старте нового сезона Псковского театра кукол  03.09.2025, 10:500 Мобильный пункт вакцинации заработает в Великих Луках
03.09.2025, 10:440 Дело о хищении более 11 млн рублей при строительстве модульного отеля рассмотрит суд в Псковской области 03.09.2025, 10:400 Два артснаряда идентифицировали вблизи псковской деревни Подсадничье 03.09.2025, 10:270 Более пятисот трудовых мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области 03.09.2025, 10:200 Количество прослушиваний трека «3 сентября» Шуфутинского выросло на 89%
03.09.2025, 10:100 Клиенты могут автоматически обновлять персональные данные в мобильном приложении Т2 через Госуслуги 03.09.2025, 10:000 Хозпостройка горела в плюсской деревне Погорелово 03.09.2025, 09:520 ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта затрудняет движение в Пскове 03.09.2025, 09:500 «Дневной дозор»: Убьют ли маркетплейсы розничную торговлю?
03.09.2025, 09:380 Двух несовершеннолетних в Пскове подозревают в рассылке фейков о минировании 03.09.2025, 09:320 В Пскове статус добросовестного налогоплательщика для женщин важнее, чем для мужчин – опрос  03.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом 03.09.2025, 09:000 Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах
03.09.2025, 08:400 В России предложили увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка 03.09.2025, 08:200 Новый порядок расследования коммунальных аварий могут ввести в России 03.09.2025, 08:000 Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября 03.09.2025, 07:300 Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8%
03.09.2025, 07:000 Жертв теракта в Беслане вспоминают 3 сентября 02.09.2025, 23:080 Над Псковской областью видно полярное сияние. ФОТО 02.09.2025, 22:000 Тишина как способ улучшить самочувствие: советы эксперта 02.09.2025, 22:000 Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс
02.09.2025, 21:400 ТОС «Ершово» разбил парк имени Героя Советского Союза Ильи Коровина 02.09.2025, 21:200 Два воинских захоронения благоустроили в Опочецком округе 02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября 02.09.2025, 20:590 Над Россией начинаются интенсивные полярные сияния
02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области 02.09.2025, 20:200 В Великих Луках отметили День образования патрульно-постовой службы полиции 02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли 02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию
02.09.2025, 19:200 На нескольких улицах в Великих Луках отключат электроэнергию 3 сентября 02.09.2025, 19:000 Продолжается операция «Мак» в Псковской области 02.09.2025, 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра 02.09.2025, 18:200 Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова
02.09.2025, 18:000 В ГД предложили включить в школьную программу уроки по сохранению лесов 02.09.2025, 18:000 Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в День солидарности в борьбе с терроризмом 02.09.2025, 17:540 «Ростелеком» представил цифровые сервисы на праздновании 1166-летия Великого Новгорода 02.09.2025, 17:420 «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? ВИДЕО
02.09.2025, 17:400 Подготовку к отопительному сезону обсудят на ближайшей сессии великолукской гордумы 02.09.2025, 17:390 Двух псковичей приговорили к тюремному сроку за покушение на сбыт наркотиков 02.09.2025, 17:360 Олег Брячак выступил за ужесточение миграционной политики 02.09.2025, 17:340 Директор островского колледжа: Молодежь хочет быстрее начать работать
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru