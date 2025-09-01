Общество

«Лабубу», «пикми», «патриотизм»: названы топ-40 претендентов на звание «Слово года»

«Лабубу», «пикми», «патриотизм», «БПЛА» и «переговоры» вошли в список первых 40 претендентов на звание «Слово года» в 2025 году, сообщили в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

Организаторы напомнили, что проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории «Гуманитарная сфера» отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в «Техносфере» - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.

Для первых трех — гуманитарная сфера, техносфера, сленг — были сформированы рабочие группы из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил в своей категории от одного до четырех слов — с обоснованием своего выбора. Кандидатов направления «Всенародное слово» предлагали пользователи интернета.

В гуманитарной сфере в список из первых 40 слов-претендентов вошли «Лабубу», «ИИ», «Победа», «Цензура» и «Переговоры», в технической сфере - «План «Ковер», «Цифровой рубль» и «Национальный мессенджер». Среди лидеров сленга лидируют «Окак», «Пикми», «Слоняра» и «Токсик», а на звание всенародного слова претендуют «Любовь», «Кринж» и «Тревожность».

Презентация победителя проекта «Слово года» и лидеров указанных направлений состоится в декабре на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, пишет РИА Новости.