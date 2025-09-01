Общество

Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове. ФОТО

3 сентября в сквере у Дома офицеров в Пскове состоялся митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С молитвой выступил клирик храма Александра Невского отец Максим. Всех жертв терактов почтили минутой молчания. Затем в небо запустили белые шары и возложили цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ столетия.

«Террористический акт – это серьезное испытание для всех, в том числе для специализированных служб. Мы все скорбим и помним, и это мероприятие – то напоминание, которое нам позволяет не забыть и сделать все, чтобы это никогда не повторилось», – прокомментировал глава города Пскова Борис Елкин.

Памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Сегодня в Пскове пройдет акция «Голубь мира». В 19:00 волонтеры и другие неравнодушные псковичи соберутся в сквере имени 60-летия Октября и зажгут свечи, предварительно выложив из них фигуру голубя.