На Солнце происходит быстрая нормализация вспышечной обстановки

Всплеск солнечной активности, который наблюдался с 23 августа, завершен, и сейчас на Солнце происходит быстрая нормализация ситуации с солнечными вспышками. Об этом 3 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на протяжении почти 10 дней, с 23 августа, завершен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Солнце со вчерашнего дня наблюдается резкое снижение вспышек и ослабление центров магнитной активности. По словам ученых, хотя на звезде всё еще присутствует большое количество солнечных пятен, большинство из них уже не представляет собой источник энергии, пишут «Известия».

«Скорее всего, на Солнце еще на несколько суток сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C, но, если не случится ничего экстраординарного, то к концу недели исчезнет и она», — уточняется в публикации.