Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
День картофельного поля
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 01.09.2025 19:290 СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 03.09.2025 16:230 Ввоз 1,2 тонны белорусской говядины пресекли на границе РФ в Псковской области 03.09.2025 16:000 Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора» 03.09.2025 15:400 Девятиклассник из Великих Лук примет участие в смене «КЛАССное время» в «Артеке» 03.09.2025 14:540 На Солнце происходит быстрая нормализация вспышечной обстановки 03.09.2025 14:480 Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили в Пскове
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»

03.09.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области присоединились к всероссийской акции «Вместе против террора», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие прошло в библиотеке микрорайона Любятово — «Библиолюб» — в формате круглого стола с участием студентов Псковского политехнического колледжа.

Центральным моментом встречи стала лекция кандидата исторических наук Екатерины Гончаровой, которая подробно рассказала о правовых основах противодействия терроризму и экстремизму. Участники обсудили положения федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», а также актуальные вызовы в этой сфере.

Своим опытом поделился ветеран 116-й бригады войск национальной гвардии, участник специальной военной операции Евгений Дорошенко. Его выступление помогло молодёжи лучше понять, какую роль в обеспечении безопасности страны играют военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Акция призвана укрепить правовую грамотность граждан, особенно молодого поколения, и сформировать устойчивое неприятие терроризма и экстремизма, заключили росгвардейцы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 123 человека
03.09.2025, 16:230 Ввоз 1,2 тонны белорусской говядины пресекли на границе РФ в Псковской области 03.09.2025, 16:200 Артистка Псковского театра кукол допустила использование в работе роботов 03.09.2025, 16:130 Наручные часы полного кавалера ордена Славы пополнили экспозицию псковского музея 03.09.2025, 16:090 Каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу — опрос
03.09.2025, 16:000 Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора» 03.09.2025, 15:580 Стружанин 132 раза превысил скорость и заплатил 141 тысячу рублей штрафов 03.09.2025, 15:400 Девятиклассник из Великих Лук примет участие в смене «КЛАССное время» в «Артеке» 03.09.2025, 15:190 Как не переплачивать за газ: простые, но полезные советы псковичам
03.09.2025, 15:090 Дорожные проблемы обсудили граждане с Александром Братчиковым в общественной приёмной 03.09.2025, 14:540 На Солнце происходит быстрая нормализация вспышечной обстановки 03.09.2025, 14:480 Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили в Пскове 03.09.2025, 14:440 Стартовала регистрация на кастинг конкурса «Мисс Псков-2025»
03.09.2025, 14:250 Соглашение о сотрудничестве подписали парламенты Псковской и Томской областей 03.09.2025, 14:210 Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Пскове. ФОТО 03.09.2025, 14:140 Доказавшей свою невиновность великолучанке выплатят 90 тысяч рублей компенсации 03.09.2025, 14:090 В МВД напомнили признаки телефонных мошенников
03.09.2025, 13:550 «Лабубу», «пикми», «патриотизм»: названы топ-40 претендентов на звание «Слово года» 03.09.2025, 13:440 Мужчина в черно-зеленой куртке вышел из больницы в Пскове и пропал 03.09.2025, 13:310 В каком возрасте вести ребёнка в театр кукол, ответила псковская артистка 03.09.2025, 13:260 Т1: Высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится
03.09.2025, 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах 03.09.2025, 13:120 Дейтинговая мурмурация 03.09.2025, 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 03.09.2025, 12:520 Региональным представителем НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» стал Дмитрий Иванов
03.09.2025, 12:460 Двоих мужчин осудили в Порхове за сдачу имущества «РЖД» в металлолом 03.09.2025, 12:400 «Михайловское» принимает участие в работе XVIII съезда Сообщества пушкинских музеев 03.09.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «PRO-ПРАВО» 03.09.2025, 12:330 Предпочтения в выборе ролей назвали артисты Псковского областного театра кукол
03.09.2025, 12:270 На продолжение реставрации котельной №9 в Пскове могут выделить свыше 360 млн рублей 03.09.2025, 12:220 XIV областная летняя спартакиада для детей-инвалидов пройдет в Пушкинских Горах 03.09.2025, 12:170 Незаконно купленную землю в Пыталовском районе вернут муниципалитету 03.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте нового сезона Псковского театра кукол
03.09.2025, 11:570 В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона» 03.09.2025, 11:520 Фестиваль «Изборские скалы – 2025» пройдет 6-7 сентября 03.09.2025, 11:450 Сергей Вострецов: Память – это не только скорбь и гордость, это еще и ответственность 03.09.2025, 11:330 Жители Псковского района могут проголосовать за обеспечение деревень сетью 4G
03.09.2025, 11:290 Псковичи не хотят отдавать своих детей в частные школы — аналитики 03.09.2025, 11:280 Хозяин покусавшей ребенка собаки в Печорах выплатит 50 тысяч рублей компенсации 03.09.2025, 11:260 «PRO-ПРАВО»: О совместных проектах фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации юристов 03.09.2025, 11:210 День окончания Второй мировой войны празднуют в России 3 сентября
03.09.2025, 11:180 До +26 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 4 сентября 03.09.2025, 11:101 Стало известно, почему рекрутеры могут отказать россиянам даже до собеседования 03.09.2025, 11:080 Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове 03.09.2025, 10:580 «Беседка»: О старте нового сезона Псковского театра кукол 
03.09.2025, 10:500 Мобильный пункт вакцинации заработает в Великих Луках 03.09.2025, 10:440 Дело о хищении более 11 млн рублей при строительстве модульного отеля рассмотрит суд в Псковской области 03.09.2025, 10:400 Два артснаряда идентифицировали вблизи псковской деревни Подсадничье 03.09.2025, 10:270 Более пятисот трудовых мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области
03.09.2025, 10:200 Количество прослушиваний трека «3 сентября» Шуфутинского выросло на 89% 03.09.2025, 10:100 Клиенты могут автоматически обновлять персональные данные в мобильном приложении Т2 через Госуслуги 03.09.2025, 10:000 Хозпостройка горела в плюсской деревне Погорелово 03.09.2025, 09:520 ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта затрудняет движение в Пскове
03.09.2025, 09:500 «Дневной дозор»: Убьют ли маркетплейсы розничную торговлю? 03.09.2025, 09:380 Двух несовершеннолетних в Пскове подозревают в рассылке фейков о минировании 03.09.2025, 09:320 В Пскове статус добросовестного налогоплательщика для женщин важнее, чем для мужчин – опрос  03.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом
03.09.2025, 09:000 Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах 03.09.2025, 08:400 В России предложили увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка 03.09.2025, 08:200 Новый порядок расследования коммунальных аварий могут ввести в России 03.09.2025, 08:000 Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября
03.09.2025, 07:300 Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8% 03.09.2025, 07:000 Жертв теракта в Беслане вспоминают 3 сентября 02.09.2025, 23:080 Над Псковской областью видно полярное сияние. ФОТО 02.09.2025, 22:000 Тишина как способ улучшить самочувствие: советы эксперта
02.09.2025, 22:000 Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс 02.09.2025, 21:400 ТОС «Ершово» разбил парк имени Героя Советского Союза Ильи Коровина 02.09.2025, 21:200 Два воинских захоронения благоустроили в Опочецком округе 02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября
02.09.2025, 20:590 Над Россией начинаются интенсивные полярные сияния 02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области 02.09.2025, 20:200 В Великих Луках отметили День образования патрульно-постовой службы полиции 02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли
02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию 02.09.2025, 19:200 На нескольких улицах в Великих Луках отключат электроэнергию 3 сентября 02.09.2025, 19:000 Продолжается операция «Мак» в Псковской области 02.09.2025, 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru