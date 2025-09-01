Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»

В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области присоединились к всероссийской акции «Вместе против террора», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие прошло в библиотеке микрорайона Любятово — «Библиолюб» — в формате круглого стола с участием студентов Псковского политехнического колледжа.

Центральным моментом встречи стала лекция кандидата исторических наук Екатерины Гончаровой, которая подробно рассказала о правовых основах противодействия терроризму и экстремизму. Участники обсудили положения федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», а также актуальные вызовы в этой сфере.

Своим опытом поделился ветеран 116-й бригады войск национальной гвардии, участник специальной военной операции Евгений Дорошенко. Его выступление помогло молодёжи лучше понять, какую роль в обеспечении безопасности страны играют военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Акция призвана укрепить правовую грамотность граждан, особенно молодого поколения, и сформировать устойчивое неприятие терроризма и экстремизма, заключили росгвардейцы.