Псковская область - в числе победителей Всероссийской премии Центров «Мой бизнес»

Псковская область одержала победу во Всероссийской премии Центров «Мой бизнес», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской области.

Фото здесь и далее: Анастасия Иванова / соцсети

В номинации «Лучший медиапроект» лучшим стал проект «Кофемолка» от Центра «Мой бизнес» Псковской области. Итоги Всероссийской премии были подведены форуме «Мой бизнес. Лагерь» в Архызе, организатором которого выступило Минэкономразвития РФ.

«Кофемолка» — это новый формат видео-интервью с предпринимателями региона.

«По сценарию, в этой передаче, приглашаем своих гостей — предпринимателей нашего региона — на чашечку кофе. Собеседник выбирает тему для обсуждения. Тем пять и они всегда неизменны: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. В каждой теме несколько вопросов. Какой попадется конкретному гостю решала самая настоящая кофемолка», — рассказала о проекте руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. Все выпуски интервью можно посмотреть в группе «Мой бизнес | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодный форум «Мой бизнес. Лагерь» реализуется для решения задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для центров «Мой бизнес» — это практическая площадкой для обсуждения актуальных вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства.

На форуме собираются те, кто непосредственно занимается выстраиванием системы поддержки на местах и знает о проблемах предпринимателей из первых уст.

В ходе форума были рассмотрены вопросы возможных точек роста для производственного бизнеса и креативных индустрий, направления выгодного партнерства с цифровыми платформами, а также эффективные стратегии омниканальных продаж.

Напомним, премия «Мой бизнес» — это ежегодный конкурс, который проводит Минэкономразвития РФ для поиска и масштабирования лучших региональных практик и решений в сфере поддержки бизнеса.