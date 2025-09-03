Общество

Псковский профсоюз работников жизнеобеспечения принял участие в выездном пленуме в Беларуси

Выездной пленум Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения начал работу в Витебской области Республики Беларусь сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В рамках программы делегация посетила Городокское предприятие котельных и тепловых сетей, изучила работу местной профсоюзной организации в сфере коллективно-договорного регулирования и обеспечения безопасных условий труда, провела рабочую встречу с главой Городокского райисполкома Ириной Поляковой.

Также состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу района.

Кульминацией дня стало совместное заседание с коллегами из Витебского обкома Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания. Главная цель — обмен лучшими практиками и опытом по отраслевому направлению.

«Работаем для повышения эффективности сферы жизнеобеспечения!» — отметил председатель псковского областного совета профсоюзов, председатель Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.