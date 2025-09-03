Общество

Псковская «Школа межэтнической журналистики» в десятый раз набирает учеников

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» в очередной раз стартовал в 16 регионах России, включая Псковскую область. Занятия будут проходить в гибридном формате (очно и онлайн) и продлятся до конца ноября, после чего лучшие выпускники отправятся на недельный интенсив в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

Фото: Школа межэтнической журналистики

Участие в проекте бесплатное, все расходы по проведению занятий и организации поездки в столицу берёт на себя Гильдия межэтнической журналистики. По окончании как регионального, так и федерального этапа обучения выпускники получат сертификаты.

В Пскове проект ведёт руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, победитель многочисленных всероссийских и международных профессиональных конкурсов, автор и ведущая программы «Анализируй этно» на ПЛН-FM (102.6 FM) Ольга Миронович.

Напомним, что Школа межэтнической журналистики создана в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для начинающих журналистов. Это бесплатный двухмесячный курс практической журналистики, который ставит своей целью не только познакомить начинающих творческих молодых людей с этническим разнообразием России, но и помочь им создать разножанровые публикации на эту тему в федеральных и региональных СМИ. Всероссийским наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» стал с 2015 года. В 2017 году проект получил одобрение и поддержку президента Российской федерации. За 10 лет качественную специальную подготовку прошли больше 3000 молодых журналистов из всех регионов страны.

Псковская область в этом году будет участвовать в проекте в десятый раз. На курс приглашаются все желающие от 18 до 30 лет (старшеклассники могут участвовать только в региональном этапе). Занятия будут проходить в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва, а также онлайн (для учеников из районов и других регионов, которые захотят учиться именно в псковской ШМЖ).

В программе школы не только лекции, но и встречи с интересными людьми, посещение синагоги, баптистской церкви и даже этноэкспедиция.

Лучшие выпускники школы в конце ноября не только поедут в Москву, чтобы принять участие в федеральном модуле (он включает лекции ведущих специалистов по межэтнической тематике, этноэкспедицию, творческие лаборатории и хакатон), но также побывают на церемонии награждения победителей Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».

Подготовленные учениками псковской школы межэтнической журналистики публикации три раза брали главный приз конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа». В 2020 году лучшей в этой номинации была признана статья 18-летней учащейся Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Елизаветы Андреевой «Менталитет есть? А если найду?», опубликованная на сайте Псковской Ленты Новостей. Елизавета после этого решила посвятить свою жизнь журналистике и продолжает обучение по этой специальности в Москве.

В 2022 году в номинации «Поколение мультимедиа» Всероссийского конкурса «СМИротворец» победила студентка 4 курса факультета филологии Псковского государственного университета Татьяна Рачинская со статьёй «Унесённые ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом», которая тоже была опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей.

С прошлогодними публикациями учеников «Школы межэтнической журналистики» в Пскове можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы записаться в псковскую «Школу межэтнической журналистики», необходимо вступить в группу ШМЖ в социальной сети «ВКонтакте» и отправить куратору в личные сообщения мотивационное письмо.