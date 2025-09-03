Псковcкая обл.
Общество

70 просветителей Псковской области участвуют в пятом сезоне «Знание.Премия»

04.09.2025 15:23|ПсковКомментариев: 0

70 просветителей Псковской области участвуют в пятом сезоне «Знание.Премия», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: «Знание.Премия»

Знание.Премия собрала 18 730 заявок из 89 регионов России и 40 зарубежных стран. Итоги заявочной кампании юбилейного сезона подвел генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на полях Восточного экономического форума. 

На награду претендуют 70 просветителей Псковской области — это 9-е место по Северо-Западному федеральному округу. Самыми популярными номинациями в регионе стали «За вклад в сохранение традиционных ценностей», «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и Наставничество”». 

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Культура и искусство”» представлена БиблиоТеатр «Прямая речь», организуемый Региональным центром чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова при поддержке актеров Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Проект направлен на работу с людьми старшего поколения и решает сразу несколько задач: сохранение культурного наследия, поддержка социальной активности, профилактика одиночества и когнитивных нарушений. В формате литературно-художественных программ с участием профессиональных актеров пожилые зрители вовлекаются в мир русской и мировой литературы, знакомятся с поэзией и прозой, открывают новые имена и возвращаются к забытым авторам. Практика показывает, что после программ БиблиоТеатра растет интерес к книгам у участников, а сами встречи становятся для них важной частью интеллектуального и эмоционального досуга. 

Среди региональных проектов в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» представлен маршрут «Тропа героя», созданный коллективом Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина. Маршрут посвящен подвигу Героя Советского Союза Михаила Кузьмина, который ценой собственной жизни помог советским бойцам заманить противника в засаду. Участники проходят на лыжах путь от дома героя до места его гибели, знакомятся с его биографией, наблюдают реконструкцию событий, а на финише присоединяются к масштабному патриотическому фестивалю с полевой кухней, мастер-классами по военной подготовке и другими активностями. За четыре года «Тропа героя» выросла с 15 участников до 200 человек из 17 образовательных организаций. В планах расширение до 300 участников из 25 организаций и шести муниципальных округов Псковской области. 

«В этом году Знание.Премия отмечает свой первый юбилей. И на этом рубеже проект охватил все континенты нашей планеты. Кроме того, в пятом сезоне мы получили рекордное количество заявок от российских компаний: их число удвоилось по сравнению с прошлым годом. Это доказывает, что все больше организаций в нашей стране занимаются просвещением, и делают это на уровне, достойном внимания широкой аудитории и руководства страны. Также расширился возрастной диапазон участников проекта: впервые в одном сезоне соревнуются просветители от 12 до 88 лет. С нетерпением ждем, кто из них окажется сильнейшим», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего пятом сезоне участвуют 11 848 просветителей, 6 245 проектов и 637 компаний. От граждан 15 государств заявки поступили впервые: это Абхазия, Австралия, Армения, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Латвия, Малайзия, Панама, Перу, Того, Украина, Хорватия, Чехия, Южная Осетия.

До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 15 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2026 году.

Также в пятом сезоне впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru