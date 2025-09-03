Общество

Первый звонок и первый смартфон: как сделать цифровую жизнь школьника безопасной

С 1 сентября за парты в Псковской области вернулись десятки тысяч школьников, среди которых почти 5 000 первоклассников, которые впервые переступили порог школы. Для родителей это всегда волнительно: теперь вместе с учебными тревогами появляется еще и вопрос цифровой безопасности — первый телефон, первые мессенджеры, первые приложения.

Вместе с МТС мы определили, какие угрозы надо учитывать родителям школьников:

Мошенники и спам. Дети могут легко попасться на фишинг или кликнуть на подозрительные ссылки. Эксперты советуют объяснять, что пароли и коды — личные вещи, как ключ от дома. Кибербуллинг и токсичный контент. Важно, чтобы ребенок знал: при любых неприятных ситуациях в сети можно обратиться к родителям или учителям. Зависимость от гаджетов. Четкое распределение времени для игр и офлайн-активностей помогает сохранить баланс между цифровым и реальным миром.

Технологии на стороне родителей

Сегодня у родителей есть инструменты, которые помогают безопасно вводить ребенка в цифровую среду. Некоторые используют сервисы, которые показывают геолокацию ребенка, фильтруют спам и подозрительные звонки, блокируют сайты с неприемлемым контентом. Например, приложение «МТС.Геопоиск» передает данные о местоположении телефона волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с помощью GPS, Wi-Fi и базовых станций, если близкие заявят о пропаже.

В Пскове появились специальные тарифы для детей, интегрированные с такими сервисами. Они помогают родителям оставаться спокойными, а детям — безопасно пользоваться смартфоном. Кроме услуг связи, дают возможность бесплатно подключить защиту от спама и мошеннических звонков, а также узнать геолокацию ребенка.

Психологи отмечают, что ни строгие запреты, ни полный контроль не работают. «Цифровая среда — часть современной жизни ребенка. Родитель должен стать проводником, а не сторожем», — отмечают эксперты.

Важно не запрещать гаджеты, а научить ребенка пользоваться ими безопасно. Инструменты вроде сервисов с фильтрацией звонков, геолокацией и безопасными приложениями помогают родителям быть спокойными, а детям — оставаться на связи, учиться и развиваться. Кроме того, смартфон — это не только игры и соцсети, но и образование. Интерактивные задания, образовательные приложения, виртуальные музеи и онлайн-курсы помогают детям учиться и развиваться. Игровые элементы в безопасных приложениях делают процесс увлекательным.