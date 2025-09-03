Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гостем программы станет главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Главный вопрос, который с ним обсудят ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко, как сберечь здоровье детей.

Нужно ли как-то готовить организм ребенка к учебе после каникул? Как можно подстраховаться перед подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ? Как бездумное действие и назначение витамина D влияет нам организм человека? Действительно ли гаджеты несут детям угрозу? На что виляет осанка и чем грозит невнимание к этому моменту? Какие последствия может нести повышенная нагрузка на детей в школе?