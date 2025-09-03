Общество

Посвящение в первоклассники состоялось в Острове

Традиционное ежегодное посвящение в первоклассники прошло в Острове, сообщается в Telegram-канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«В Центре культуры "Юбилейный" организаторы утроили для островских первоклашек, их учителей и родителей зажигательное театрально-музыкальное представление, где главными персонажами стали герои мультфильма "Маша и медведь". Праздник представлял собой формат интерактивной игры "Один день в школе"», - сообщил Дмитрий Быстров.

С приветственным словом и поздравлениями с началом первого учебного года к юным школьникам обратился председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан.

«Вы уже начали знакомиться со школьной жизнью, и теперь настало время стать полноправными членами большой и дружной ученической семьи. Желаю вам лёгкого освоения учебных предметов, комфортной школьной жизни, только хороших и отличных оценок!» - отметил Александр Обризан.

«Во время праздника ребята дружно произнесли клятву первоклассника, ответили на весёлые вопросы ведущего и повторяли танцевальные движения за Машей и Медведем. По завершении представления все первоклассники традиционно получили сладкие подарки. Этот день стал одним из самых веселых, торжественных и запоминающихся в начавшимся учебном году для первоклассников Острова», - заключил Дмитрий Быстров.