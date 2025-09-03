Общество

«Посвящение в учение» прошло в псковском музее

Фестиваль детских музейных программ «Посвящение в учение» прошел в Псковском музее-заповеднике 5 сентября. Событие собрало порядка 500 учеников из 9 школ города и Псковского района.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Школьников и учителей приветствовала генеральный директор музея Светлана Мельникова. Она пожелала ребятам успехов в учебе и отличных оценок.

Затем детей ждали увлекательные задания и интересные интерактивы на различных площадках музея: в Главном здании, Поганкиных палатах и Картинной галерее.

Юные посетители узнали о героической истории нашего города, познакомились с экспозицией «Живопись древнего Пскова» и шедеврами Картинной галереи. Дети попробовали писать гусиным пером и чернилами, совершили путешествие в мир псковской сказки, отгадывали отрывки из советских детских книг и «дали присягу» ученика.

«Прекрасно, что есть такие мероприятия, мы можем почувствовать дух Древней Руси, писать пером, узнать значение старинных украшений. Это очень приятное мероприятие. Я хотела бы еще раз вернуться в Псковский музей», - поделилась впечатлениями от фестиваля ученица 6 «Б» класса Средней общеобразовательной школы №2 Елизавета Яблонская.