Заведующий канцелярией требуется в штаб УМВД России по Псковской области

В штаб управления МВД России по Псковской области требуется заведующий канцелярией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.
Требования к соискателю:
- Образование не ниже среднего профессионального. Опыт работы в сфере документационного обеспечения приветствуется.
- Внимательность, исполнительность, ответственность.
- Уверенный пользователь ПК.
Условия работы:
- График работы: понедельник-пятница с 08.30 до 18.15 часов (пятница до 17:00), обеденный перерыв с 12:30 до 14:00 часов.
- Оплачиваемый отпуск.
- Бесплатное медицинское обслуживание.
- Материальное премирование.
- Имеется возможность для получения бесплатного высшего образования в ведомственных высших учебных заведениях МВД России.
- Заработная плата при собеседовании.
Контактный телефон: 59-24-65.