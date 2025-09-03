Общество

Начавшаяся полутеневая фаза затмения Луны незаметна глазу

Луна в 18:28 мск коснулась полутени Земли, дав начало полутеневой фазе лунного затмения. Этот этап незаметен глазу, так как яркость диска спутника Земли меняется незначительно, сообщил ТАСС руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

«Полутеневая фаза не видна глазу, даже если вы смотрите в телескоп. Только специальные фотометрические приборы способны оценить изменение яркости Луны, которое будет совсем небольшим. Вот когда начнется теневая фаза, вплоть до полной, то это уже будет заметно», - отметил ученый.

Фаза полутеневого затмения через час перейдет в частную (19:27 мск). Полное затмение Луны начнется в 20:31 мск и продлится почти 1,5 часа. Наблюдениям в Москве может помешать облачность.

«Когда вы смотрите на горизонт, то смотрите вдоль облаков, которые наслаиваются друг на друга. <…> Облака могут сыграть не очень хорошую роль. Но это продолжительное явление, поэтому в просветы, в периоды прояснения можно будет, вероятно, рассмотреть», - добавил астроном.

Полное лунное затмение 7 сентября наблюдается по всей России впервые за семь лет. Его невозможно увидеть только на территории восточной части Чукотского полуострова, где уже наступает утро 8 сентября.