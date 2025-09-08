Общество

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

Нелегальных мигрантов ждёт самая масштабная депортация в истории России. А за теми, кто находится в России легально, усилят контроль. С 2026 года по всей России, в том числе в Псковской области, начнёт работать система цифровых профилей «Мигрант ID». Об этом заявил один из её инициаторов, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Это лишь начало масштабной реформы в сфере миграции. Партия «Новые люди» разработала ряд законопроектов, которые позволят сделать российские города безопаснее.

Первая из таких инициатив — ввести для мигрантов специальный экзамен по нормам общения с женщинами. Любой приезжающий в нашу страну будет должен изучить базовые правила коммуникации и узнать об уголовной ответственности за их нарушение.

«В прошлом году в Ульяновске мигрант ударил женщину, которая вышла на пробежку в коротких шортах. Этот случай обсуждала вся страна. И он совсем не единичный. За 2024 год из страны выдворили 190 тысяч мигрантов — на 90 тысяч больше, чем годом ранее. Всё чаще депортируют именно за домогательства и агрессию к женщинам. Любой, кто приезжает в Россию, обязан понимать простую вещь: уважение к женщинам — не предмет для обсуждения, а обязательное условие для жизни здесь», — говорит автор законопроекта, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

Кроме того, Владислав Даванков предлагает обязать всех мигрантов регистрироваться в мессенджере MAX. Это ещё одна мера безопасности.

«Жителей России призывают регистрироваться в новом мессенджере, а мигранты общаются где угодно. У нас растет преступность среди мигрантов. Эту проблему нужно решать всеми доступными способами», — уверен Владислав Даванков.

Ещё одно предложение — повысить стоимость водительских прав для мигрантов. Сейчас это всего 4 тысячи рублей. Неудивительно, что неквалифицированные иностранные работники идут либо в курьеры, либо в таксисты.

«Качество их вождения оставляет желать лучшего. С начала года по вине мигрантов случилось больше 2 тысяч ДТП. А в прошлом году из-за таких водителей погибло 526 человек. Поэтому мы обратились в Минтранс и предложили поднять пошлину за водительские права для мигрантов до 20 тысяч рублей. Это повысит порог входа для мигрантов и станет дополнительным фильтром для тех, кто относится к своей работе безответственно», — считает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Отдельное направление — образование. Если в классе много детей мигрантов, то любой урок превращается в попытку учителя донести материал до тех, кто плохо понимает русский язык. В итоге страдает весь класс.

«Нужно ввести жёсткое ограничение: не больше одного мигранта в классе. Так будет проще для всех. Если в классе всего один мигрант, ему придется говорить по-русски и вливаться в коллектив. Учителю и одноклассникам — меньше стресса и конфликтов», — поясняет Алексей Нечаев.