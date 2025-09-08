Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

Нелегальных мигрантов ждёт самая масштабная депортация в истории России. А за теми, кто находится в России легально, усилят контроль. С 2026 года по всей России, в том числе в Псковской области, начнёт работать система цифровых профилей «Мигрант ID». Об этом заявил один из её инициаторов, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Это лишь начало масштабной реформы в сфере миграции. Партия «Новые люди» разработала ряд законопроектов, которые позволят сделать российские города безопаснее.
Фото здесь и далее: «Новые люди»
Первая из таких инициатив — ввести для мигрантов специальный экзамен по нормам общения с женщинами. Любой приезжающий в нашу страну будет должен изучить базовые правила коммуникации и узнать об уголовной ответственности за их нарушение.
Кроме того, Владислав Даванков предлагает обязать всех мигрантов регистрироваться в мессенджере MAX. Это ещё одна мера безопасности.
«Жителей России призывают регистрироваться в новом мессенджере, а мигранты общаются где угодно. У нас растет преступность среди мигрантов. Эту проблему нужно решать всеми доступными способами», — уверен Владислав Даванков.
Ещё одно предложение — повысить стоимость водительских прав для мигрантов. Сейчас это всего 4 тысячи рублей. Неудивительно, что неквалифицированные иностранные работники идут либо в курьеры, либо в таксисты.
Отдельное направление — образование. Если в классе много детей мигрантов, то любой урок превращается в попытку учителя донести материал до тех, кто плохо понимает русский язык. В итоге страдает весь класс.
«Нужно ввести жёсткое ограничение: не больше одного мигранта в классе. Так будет проще для всех. Если в классе всего один мигрант, ему придется говорить по-русски и вливаться в коллектив. Учителю и одноклассникам — меньше стресса и конфликтов», — поясняет Алексей Нечаев.