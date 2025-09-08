Общество

Торжественный митинг в честь Бородинского сражения прошел в Пскове

В сквере у Псковского драмтеатра, где установлен бронзовый бюст генерал-фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова, сегодня, 8 сентября, состоялся торжественный митинг в честь Бородинского сражения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Приветственное слово произнес генерал-майор Александр Палагин.

Участники митинга вспомнили историю генерального сражения Отечественной войны 1812 года, а также назвали имена псковичей, участвовавших в Бородинской битве, среди которых сам фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал-лейтенант Пётр Коновницын, генерал-лейтенант артиллерии Михаил Бороздин и его брат – генерал от кавалерии Николай Бороздин, подполковник Александр Фигнер и другие.

Далее слово предоставили заместителю председателя Псковской городской Думы, одному из командиров легендарного 104-го гвардейского полка, отцу Героя России, одного из командиров героической 6-й роты Алексея Воробьева, Владимиру Воробьеву.

«Друзья, мы должны помнить все наши величайшие сражения, наших великих полководцев, наш великий русский народ, который стойко и мужественно сражался за свою землю, за свою родную столицу. И нам, потомкам, нужно быть достойными тех героев, которые пали в этом, в Бородинском бою. Чтить их память, быть достойными их великого подвига. Перед Родиной и народом», - отметил Владимир Воробьёв.

Заместитель председателя подробно остановился на биографии генерала Михаила Кутузова и его подвигах до и во время Бородинского сражения.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили к бюсту полководца Михаила Кутузова гирлянду славы и цветы.

Напомним, 8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения, самого ожесточенного и кровопролитного сражения Отечественной войны 1812 года.