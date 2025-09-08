Общество

«Деловая Россия» и псковский театр подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Псковским академическим театром драмы им. А.С. Пушкина и Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялась 8 сентября в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В мероприятии приняли участие заслуженный деятель искусств РФ, директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина – филиала Национального драматического театра России Дмитрий Месхиев, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников и исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Галия Акчурина.

«Знаменательное событие: Псковский театр драмы имени Пушкина и "Деловая Россия" Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. У нас большие планы: "Деловая Россия" уже принимает участие в фестивале с бэби-спектаклями, который мы будем совместно проводить в декабре в нашем театре. И я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и будет во благо всем взрослым и маленьким жителям Пскова и Псковской области», - сказал Дмитрий Месхиев.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с замечательным театром имени Пушкина. Я неоднократно говорил, что предприниматели, безусловно, должны участвовать в жизни города, в том числе в культурной составляющей. Я надеюсь, что в культурном поле тоже будем продвигаться, и предприниматели будут видеть определенный результат. И уже запланировано большое количество мероприятий. Я очень рад, что у нас есть такие сильные партнеры», — добавил Дмитрий Мельников.

Псковское региональное отделение «Деловой России» станет генеральным партнером I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», который с 9 по 14 декабря 2025 года проведет Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РФ.

В фестивале участвуют бэби-спектакли, созданные в России в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года. Заявки принимаются от любых российских театральных проектов — государственных драматических театров, театров юного зрителя, театров кукол, негосударственных театров, антреприз, а также филармоний.

Экспертный совет отберет из присланных заявок 12 спектаклей, которые станут участниками и конкурсантами фестиваля. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим из них Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.