«Деловая Россия» и псковский театр подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Псковским академическим театром драмы им. А.С. Пушкина и Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялась 8 сентября в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
В мероприятии приняли участие заслуженный деятель искусств РФ, директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина – филиала Национального драматического театра России Дмитрий Месхиев, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников и исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Галия Акчурина.
Псковское региональное отделение «Деловой России» станет генеральным партнером I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», который с 9 по 14 декабря 2025 года проведет Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РФ.
В фестивале участвуют бэби-спектакли, созданные в России в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года. Заявки принимаются от любых российских театральных проектов — государственных драматических театров, театров юного зрителя, театров кукол, негосударственных театров, антреприз, а также филармоний.
Экспертный совет отберет из присланных заявок 12 спектаклей, которые станут участниками и конкурсантами фестиваля. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим из них Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.