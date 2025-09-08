Общество

Клещи в Псковской области будут активны до первых заморозков — Роспотребнадзор

Активность клещей будет продолжаться в осеннее время, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Роспотребнадзор предупреждает, что «бабье лето» — любимое время для клещей, поэтому они будут активны до первых заморозков. Теплая погода создает идеальные условия для активности членистоногих, которые остаются опасными и поджидают людей не только в лесах, но и в городских парках.

По данным ведомства, за неделю с 28 августа по 3 сентября в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратились 146 человек, 36 из которых — дети. Таким образом, с начала эпидсезона (который стартовал 10 марта) общее число пострадавших достигло 3 021 человека, включая 777 детей.

Несмотря на высокие цифры, динамика по сравнению с многолетними значениями (исключая пандемийные 2020-2021 годы) положительная: число обращений меньше на 12.5%, а среди детей — на 6%. За аналогичный период 2024 года количество пострадавших было ниже — 2431 человек.

Где чаще всего кусают клещи:

На участках по месту жительства в сельской местности;

В дачных товариществах;

В лесах и на неорганизованных местах отдыха.

В 2025 году уже зарегистрировано три случая клещевого энцефалита (у двоих взрослых и ребенка) и восемь случаев боррелиоза у взрослых.

Перед сезоном было обработано 675 гектаров территорий, включая 190 гектара в летних лагерях. В Пскове и Великих Луках продолжают работать пункты приема клещей для исследования на инфекции.