Общество

Тала Нещадимова: Можно сказать, что сейчас идет раннее «бабье лето»

Ранее «Бабье лето» в Псковской области уже идет. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Можно сказать, что у нас сейчас раннее «бабье лето», но вообще «бабье лето» у нас бывает и во второй половине сентября, и в первой половине октября. Поэтому нужно радоваться тому, что сейчас есть. Нас ждёт хорошая погода без осадков. Преимущественно, в субботу и воскресенье. Температуры высокие, +20−+25 градусов, ночи тоже тёплые +5−+10 градусов», – отметила Тала Нещадимова.

Напомним, 4 сентября температура воздуха по области ночью составила от +9 до +14 градусов, днем от +21 до +26 градусов.