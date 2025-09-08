Общество

Псковская область получит 70 млн рублей на медицинское оборудование

Псковская область получит из федерального бюджета более 70 млн рублей на обновление медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Средства субъект получит в 2027 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование получат 56 субъектов. Всего в 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета будет направлено более 7,4 млрд рублей.

Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием.

Мероприятия региональных проектов — часть работы по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».