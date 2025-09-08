Общество

В Псковской области планируют привить от гриппа 60% населения

В Псковской области запланированный охват вакцинацией против гриппа — до 60% от численности населения, в том числе не менее 75% людей, относящихся к группам высокого риска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Как отметили в управлении, в группы риска входят работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети.

Для иммунизации людей из групп риска предлагают в первую очередь использовать четырехкомпонентные вакцины, которые создают защиту от большего спектра штаммов.

В Псковскую область за счет средств федерального бюджета уже поступила вакцина против гриппа «Флю-М», «Совигрипп», «Ультрикс квадри» - 89 590 доз. Вакцины содержат все актуальные штаммы и обеспечивают защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в предстоящем эпидемическом сезоне.

«Для поддержания эффективности вакцин на фоне постоянного изменения вирусов гриппа ежегодно проводят обновление штаммового состава противогриппозных вакцин в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», - отметили в пресс-службе.

Чтобы пройти бесплатную вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту, к дежурному врачу или к педиатру (в случае, если вакцинация проводится ребенку).

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к проведению вакцинации.

Дети могут пройти вакцинацию против гриппа в образовательном учреждении – в школе или детском саду.

Также можно пригласить прививочную бригаду по месту работы или учебы.

По данным на 8 сентября, в Псковской области 9 579 человек уже сделали прививку от гриппа.