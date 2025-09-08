Общество

Более 2,5 тысяч единиц нового медицинского оборудования поступят в учреждения здравоохранения Псковской области

При поддержке президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в этом году Псковская область получит почти 2,6 тысячи единиц оборудования, которое повысит точность обследований и в конечном итоге – доступность качественной медицинской помощи, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

О модернизации системы здравоохранения региона и оснащении медучреждений новым оборудованием доложила в ходе рабочей встречи Министр здравоохранения Марина Гаращенко.

Губернатор отметил, что цифровые рентген-аппараты (стоимостью по 12,4 млн рублей каждый) – уже работают в Порховской, Псковской межрайонных больницах, Пустошкинском и Новосокольническом филиалах.

Флюорографы (7,1 млн рублей) – поставлены в Порхов и Пустошку.

Приобретено 9 УЗИ-аппаратов для исследования сердца и сосудов, стоимость каждого – 4,3 млн рублей.

«Операционные столы для Порховской межрайонной больницы, передвижной рентген для Струго-Красненского филиала, электронейромиограф для Псковского госпиталя ветеранов войн — всё это уже в работе, помогает врачам ставить точные диагнозы и спасать жизни», - подчеркнул глава региона.

По его словам, уже в октябре благодаря нацпроекту в Островской межрайонной больнице откроется межрегиональный эндокринологический центр с уникальным офтальмологическим микроскопом и системой анализа зрения. Стоимость этого оборудования – 9,5 млн рублей.