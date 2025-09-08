Общество

На каждую вакансию врача в СЗФО приходится менее одного резюме – аналитики

Эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили критическую нехватку медицинских кадров в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.

Согласно исследованию, ни один субъект СЗФО не обеспечен достаточным количеством врачей для удовлетворения потребностей рынка труда. Наиболее острая ситуация сложилась в Архангельской области, где на одну вакансию приходится всего 0,3 резюме.

Показатель, отражающий соотношение активных резюме к открытым вакансиям, в большинстве регионов СЗФО катастрофически низок. При норме от четырех резюме на позицию, ситуация выглядит следующим образом:

Архангельская область: 0,3 резюме на вакансию

Псковская область: 0,5

Новгородская область и Республика Коми: по 0,6

Ленинградская, Мурманская, Калининградская области и Карелия: по 0,8

В то же время в Ненецком АО показатель достигает максимальных для округа значений — 3, что всё равно остаётся существенно ниже нормы. В Санкт-Петербурге дефицит врачей также остаётся одним из самых острых в городах-миллионниках в РФ – лишь 2,3 активных резюме на вакансию.

Минимальное количество предложений зафиксировано в Ненецком АО – всего 15 вакансий. При этом в Санкт-Петербурге с начала 2025 года было размещено более 12,4 тысячи предложений для врачей.

Наиболее конкурентные медианные зарплаты врачам в округе предлагают в Мурманской области (102,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (100,3 тысячи рублей), Ленинградской области и Республике Коми (по 100 тысяч рублей). Самые низкие медианные предложения – в Новгородской области (80 тысяч рублей).

При этом в половине регионов ожидания соискателей значительно превышают предложения работодателей. Наибольший разрыв наблюдается в Ненецком АО, где врачи хотят получать 150 тысяч рублей, что на 50,1 тысячи рублей выше среднерыночного предложения. Существенная разница также в Мурманской (разрыв 27,5 тысячи рублей), Архангельской (19,1 тысячи рублей) и Калининградской (17,3 тысячи рублей) областях.

Ранее проведенный hh.ru опрос показал, что 80% работодателей сталкиваются с трудностями при подборе медицинского персонала. Две трети из них отметили, что по сравнению с 2024 годом найти кадры стало существенно сложнее. Основными причинами текучести и дефицита кадров работодатели называют неудовлетворенность условиями труда, нехватку квалифицированных кандидатов на рынке и профессиональное выгорание персонала.