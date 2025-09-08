Общество

В Пскове 70% эйчаров сообщают об итогах собеседования всем соискателям – опрос

В Пскове большинство рекрутеров (70%) заявили, что всегда предоставляют обратную связь соискателям, независимо от результатов интервью. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний из города.

Еще 27% делают это иногда: «Не всегда есть на это время»; «Только если кандидат запросит». Лишь 3% работодателей признались, что никогда не информируют отклоненных кандидатов: «Сразу озвучиваю: если решение будет принято в вашу пользу, то мы с вами свяжемся, если нет — то нет».

В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 84% компаний всегда ее дают. Соблюдают рекрутинговый этикет строительные и промышленные предприятия (75 и 73% соответственно). А вот в банковском секторе рекрутеров, предоставляющих обратную связь всем соискателям, — 61%, в логистической сфере — 57%.