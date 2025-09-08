Общество

Партию сушеной клубники из Египта не пропустили через границу в Псковской области

На пункте пропуска на российско-латвийской границе в Псковской области пресечена попытка ввоза на территорию России партии сушеной клубники с недостоверными данными о происхождении. Груз общим весом 2,6 тонны вернули на сопредельную территорию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия установлено, что на маркировочных этикетках в качестве страны происхождения была указана Сербия, в то время как данные в реэкспортном сертификате свидетельствовали о том, что ягоды были произведены в Египте.

Ввоз сушеной клубники египетского происхождения на территорию Российской Федерации запрещен. В связи с нарушением фитосанитарных правил и предоставлением недостоверных сведений всю партию груза вернули отправителю.