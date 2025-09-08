Общество

Сенатор Наталья Мельникова проведет личный прием граждан в Пскове

Жители Псковской области смогут обратиться на прием к сенатору Российской Федерации Наталье Мельниковой в Пскове 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (город Псков, улица Гоголя, дом 9) задать вопросы сенатору псковичи смогут 15 сентября с 10:00 до 12:00. Приемы возможны в формате личной встречи и дистанционно.

Основной тематический блок вопросов, с которыми традиционно псковичи обращаются к Наталье Мельниковой, связан с пенсионным и социальным обеспечением различных категорий граждан.

Социальная поддержка людей – одно из важнейших положений народной программы «Единой России», напомнили в отделении. По ней ежегодно индексируются минимальный размер оплаты труда, пенсии, увеличивается прожиточный минимум.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Пскове: 66-25-12.