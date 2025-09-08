Общество

Лесозаготовителя обязали убрать древесину с полосы отвода дороги в Печорском округе

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура приняла меры к ликвидации незаконного складирования древесины в полосе отвода автомобильной дороги на территории Печорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

По обращению гражданина провели проверку и установили, что один из лесозаготовителей незаконно складировал древесину в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования.

В адрес юридического лица внесли представление, начаты работы по ликвидации складов древесины и очистке земельного участка. Устранение нарушений закона взято на контроль прокуратурой.