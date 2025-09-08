Общество

День предотвращения самоубийств отмечается сегодня во всем мире

Ежегодно, начиная с 2003 года, 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (англ. International Association for Suicide Prevention) и под патронажем ООН, проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (англ. World Suicide Prevention Day) с целью повысить во всем мире осведомленность о том, что самоубийства можно предотвратить.

Современные ритмы жизни и работы, а также, по-видимому, многие субъективные факторы приводят к тому, что в определенный момент человек решается на преступление — преступление против своей жизни. По статистике, в среднем, половина случаев насильственной смерти в мире приходится на самоубийства.

Суицид — это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире ежегодно совершается более 720 000 самоубийств, каждые 40 секунд в результате самоубийства умирает один человек. Самоубийства являются третьей по значимости ведущей причиной смертности в возрастной группе 15–29 лет. 77% самоубийств в мире происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Наименьшие же показатели — в Латинской Америке и исламских странах. В России в последнее время, к сожалению, тоже участились случаи суицидов, особенно среди подростков, что наиболее страшно...

Основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, душевные болезни, домашние огорчения, страсти, пресыщенность жизнью и тяжелые заболевания.

По мнению экспертов, ни один отдельно взятый фактор не может в полной мере объяснить, почему человек совершил самоубийство: суицидальное поведение является сложным феноменом, определяемым целым комплексом взаимодействующих факторов — личных, социальных, психологических, культурных, биологических и средовых.

Поэтому Международная ассоциация предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида.

Причем ВОЗ и другие партнеры выступают не только за предотвращение самоубийств, но и в защиту надлежащего лечения и последующего ухода за людьми, предпринявшими попытку суицида, а также более взвешенного освещения самоубийств в СМИ. Необходимо на глобальном уровне повысить уровень информированности общественности о том, что самоубийства являются одной из основных предотвратимых причин преждевременной смерти, пишет calend.ru.

Общественности же и правительствам стран, в свою очередь, необходимо разработать основы политики в отношении национальных стратегий предотвращения самоубийств, которые на местном уровне в каждом конкретном регионе должны найти свое практическое воплощение в виде программ и мер профилактики самоубийств и суицидальных настроений среди населения.