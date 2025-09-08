Общество

Цветы в центральном сквере псковской Середки высадили активисты ТОС

Центральному скверу в поселке Середка вернули привлекательность благодаря усилиям активистов территориального общественного самоуправления (ТОС). Об этом рассказала глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Наталья Федорова совместно с главой поселения Раисой Шумкиной лично оценила проделанные изменения. Теперь территория парка выглядит ухоженной и функциональной.

«Изменение не просто заметны – место преобразилось: четко читается зонирование территории, детская и спортивная площадки заняли свое место, сделаны дорожки, оформился газон. Накануне активисты ТОС выполнили свою часть работы – высадили на центральную клумбу многолетние цветы и кустарники. Красота!» - отметила Наталья Федорова.

Также глава района на рабочей встрече с врио начальника ФКУ ИК-4 Сергеем Горячевым обсудила направления сотрудничества учреждения и муниципалитета на ближайшее время.

«Напомню, в последние годы у нас сложилось продуктивное взаимодействие по целому ряду направлений: благоустройство территорий, социально-трудовые и профориентационные, инфраструктурные вопросы. С Сергеем Сергеевичем нашли взаимопонимание, будем продолжать взаимодействие», - заключила глава.