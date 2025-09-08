Общество

Псковский подрядчик сорвал два контракта и оставил детей без игровых площадок

Псковский подрядчик ООО «Веками» сорвал два контракта и оставил детей в регионе без игровых площадок, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Компания была обязана установить игровые комплексы в селе Павы Порховского муниципального округа и деревне Череха Псковского района. Однако контрактные обязательства выполнены не были.

Среди нарушений - отсутствие документов, подтверждающих качество используемых материалов и оборудования, а также непредоставление необходимых сертификатов и паспортов продукции.

В результате безопасность установленного оборудования не была доказана, а сами объекты остались незавершенными. Из-за значительных последствий неисполнения контрактов комиссия ФАС приняла решение внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) дважды — отдельно по каждому контракту.