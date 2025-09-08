Общество

Школьников Псковской области научат распознавать дипфейки

Школьники Псковской области могут принять участие в уроке цифровой грамотности по теме «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки». Мероприятие реализуется в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» в период с 15 сентября по 12 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Эксперты в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например, политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма — об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. По сюжету главный герой, рыбка Ян, сталкивается с поддельным видео, на котором такая же рыбка, как он, летает над городом — чего другие сородичи не умеют. Решив повторить увиденное, Ян едва не попадает в беду. На его примере школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.

К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест.

Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного.

В новом сезоне проекта «Цифровой ликбез» приняла участие компания «Яндекс». Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.

«Цифровой ликбез» — просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».