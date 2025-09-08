Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 10 сентября

10.09.2025 17:00

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 10 сентября в разные годы.

 

2002 год. В Псковскую область прибывает делегация округа Даларна (Швеция)

10 сентября 2002 года в Псков с двухдневным рабочим визитом находилась делегация округа Даларна (Швеция) во главе с начальником отдела регионального планирования администрации округа Даларна Арне Джонсом. 

В состав делегации входили: консул Швеции в Санкт-Петербурге Стефан Эрикссон, специалист по международным связям и координатор программ ЕС при администрации округа Даларна Анн-Луиз Ларссон, президент Центра испытания адиабатической формовки Ульф Аронссон, а также руководители муниципалитетов, представители фирм и предприятий округа.

Делегация принимала участие в заседании круглого стола под председательством губернатора Евгения Михайлова. В ходе заседания для шведской делегации проводили презентацию инвестиционных возможностей Псковской области.

2003 год. С 1 октября МРОТ должен составить 600 рублей

22 года назад Совет Федерации был намерен одобрить ранее отклоненный закон о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом заявил спикер верхней палаты Сергей Миронов. Согласно документу, с 1 октября МРОТ должен был составить 600 рублей, а регионы получить право вводить собственный, более высокий уровень минимального размера оплаты труда.

«Я знаю, что профсоюзы собираются проводить акции. Хочу всех успокоить. Я ответственно заявляю, у меня нет никаких сомнений, что с 1 октября этого года законом МРОТ будет увеличен до 600 рублей. Мы все сделаем для этого и мы к этому готовы», - заявлял Сергей Миронов.

Сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

2007 год. Еще восемь сирот в Псковской области будут получать американскую стипендиальную поддержку

Совет директоров Общества помощи русским детям определил кандидатуры получателей американской стипендиальной поддержки. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель председателя Псковского детского фонда Татьяна Бодрова, новыми участниками стипендиальной программы на 2007-2008 учебный год, кроме девяти прошлогодних студентов, стали еще восемь сирот.

«Демидова Оксана, Максимова Наталья, Антипова Кристина - выпускницы Великолукской школы-интерната для детей-сирот, поступили в Наумовский сельскохозяйственный техникум (Куньинский район) и будут осваивать азы бухгалтерии и экономики. Соколова Ирина – также обучалась в школе-интернате города Великие Луки. В прошлом году ее кандидатура не прошла конкурс Общества помощи русским детям, но девочка была упорной и победила в этом году. Теперь она будет ежемесячно получать именную стипендию от американского благотворительного фонда и продолжать обучение в Великолукском строительном колледже», - говорилось в материале ПЛН.

В этом учебном году стипендию от Общества помощи русским детям будут получать 17 студентов-сирот. При условии успешной и прилежной учебы все студенты-стипендиаты будут получать ежемесячно по 100 долларов до окончания своего обучения.

2009 год. Святослав Пидуст возглавит городской комитет по управлению жилищным фондом

В администрации города Пскова будет создан новый комитет. Его рабочее название - комитет по управлению жилищным фондом. Об этом сообщал глава администрации города Пскова Ян Лузин 10 сентября 2009 года на встрече с руководителями управляющих организаций по вопросу правомерности взимания платежей за освещение мест общего пользования. 

По его словам, новая структура будет заниматься управлением жилищным фондом, который не взяли на содержание частные управляющие компании, так как этот процесс весьма затратный и сложный. При этом Ян Лузин подчеркнул, что речь идет о ветхом, аварийном жилищном фонде, общежитиях. Кроме того, комитет по управлению жилищным фондом будет координировать взаимодействие разных ветвей власти с частными управляющими компаниями.

Новую структуру возглавит Святослав Пидуст, который ранее был заместителем главы администрации Пскова.

2012 год. В Пскове дети, играя в песочнице, нашли труп женщины

В яме у одного из домов на улице Ижорского Батальона в Пскове был обнаружен труп женщины. Как сообщал Псковской Ленте Новостей следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Пскову следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Алексей Назаренко, тело 9 сентября нашли дети, которые играли в песочнице около ямы.

Видимых следов повреждений на трупе не обнаружено. 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
