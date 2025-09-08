Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Эпидобстановка, профилактика, вакцинация

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Как правило, с сентября, когда люди от мала до велика возвращаются в свои коллективы, начинается рост сезонных простудных и вирусных заболеваний, происходит так называемое «формирование коллективов». Какова общая ситуация в регионе с ОРВИ, гриппом и коронавирусом на сегодняшний момент? Какова сейчас обстановка в образовательных учреждениях? Какую вакцину лучше выбрать против гриппа? Как еще можно защитить себя от сезонных заболеваний?

Телефон студии - 56-73-72.